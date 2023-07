Axel Meierkord hat zu Beginn seiner ehrenamtlichen Tätigkeit sehr viele Nutrias gefangen. Mittlerweile ist der Bestand unter Kontrolle. Archivfoto: Heiner Beinke up-down up-down Ehrenamtlicher Stadtjäger Wie Axel Meierkord in Bramsche Nutrias bekämpft und Rehe einfängt Von Björn Dieckmann | 13.07.2023, 14:20 Uhr

Um die Ausbreitung von Nutrias und Bisamratten in Bramsche einzudämmen, ist Axel Meierkord im Herbst 2020 zum „Stadtjäger“ bestellt worden. Warum er mittlerweile auch häufig mit Rehen zu tun hat und was ihn an manchen Menschen stört, erzählt er unserer Redaktion.