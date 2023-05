Verschiedene Kleinkünstler, Walk-Acts und Marching Bands sorgen am Samstag für ein buntes Programm auf den Straßen der Bramscher Innenstadt. Archivfoto: Holger Schulze up-down up-down Altstadtflohmarkt und Kleinkünstler Stadtfest Bramsche 2023: Buntes Programm am Samstag Von noz.de | 27.05.2023, 07:09 Uhr

Das Stadtfest bietet am Samstag, 27. Mai 2023, den ganzen Tag ein vielfältiges Programm in der Bramscher Innenstadt. Am Abend sorgen die Bands Altmetall und Dirty Royal Orchestra für Partystimmung auf dem Marktplatz.