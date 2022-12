Seit mehr als zehn Jahren gehören der Stadt die Brachflächen an der Heinrichstraße. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Brachflächen in der Innenstadt Warum die Stadt Bramsche freie Grundstücke nicht verkauft Von Heiner Beinke | 16.12.2022, 15:26 Uhr

Mehr als eine halbe Million Euro könnte die schuldengeplagte Stadt Bramsche durch den Verkauf ihrer brachliegenden Grundstücke in der Innenstadt einnehmen. Doch eine breite Mehrheit im Stadtrat will das nicht. Warum ist das so?