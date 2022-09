Die Stadt Bramsche will Baugrundstücke künftig nicht mehr verlosen. Foto: Patrick Pleul up-down up-down Testphase vorüber Bramsche stoppt die Verlosung von Baugrundstücken Von Heiner Beinke | 11.09.2022, 08:19 Uhr

Die Testphase, in der Bauplätze in Bramsche per Losentscheid vergeben wurden, ist vorüber. Wie kommen Bauwillige dann ab jetzt an einen Bauplatz in Bramsche?