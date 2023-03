Eine große Aufgabenfülle hat der Erste Stadtrat im Bramscher Rathaus. Für den Amtsinhaber wird nun ein Nachfolger gesucht. Archivfoto: Marcus Alwes up-down up-down Ausschreibung in Kürze Stadt Bramsche muss Führungsposition neu besetzen Von Björn Dieckmann | 13.03.2023, 17:46 Uhr

Eine der wichtigsten Positionen in der Verwaltung der Stadt Bramsche wird in Kürze neu ausgeschrieben: Der Erste Stadtrat Ulrich Willems geht Ende 2023 in den Ruhestand - nachdem seine Amtszeit erst kürzlich verlängert worden war.