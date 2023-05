Sowohl um Windkraft als auch um Photovoltaikanlagen auf Freiflächen soll es bei der Infoveranstaltung gehen. Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down In der Turnhalle an der IGS Stadt Bramsche informiert über erneuerbare Energien Von noz.de | 05.05.2023, 12:19 Uhr

Unter dem Motto „Mehr Wind und Sonne in Bramsche“ lädt die Bramscher Stadtverwaltung zu einer Informationsveranstaltung zum Thema erneuerbare Energien am Dienstag, 9. Mai 2023, ab 19.30 Uhr in die Turnhalle an der Malgartener Straße 52 (IGS) ein.