Leerstände wie dieser an der mittleren Großen Straße in Bramsche machen der Stadt Sorgen. Foto: Heiner Beinke up-down up-down Ideen aus der City-Offensive Wie die Stadt Bramsche Einzelhändlern helfen will Von Heiner Beinke | 19.11.2022, 06:29 Uhr

Erst Corona-Krise, dann Ukraine-Krieg mit steigenden Preisen und sinkender Kauflaune: Dem Einzelhandel geht es schlecht, auch in Bramsche. Was kann die Stadt tun, um zu helfen? Der Stand der Dinge in der City-Offensive zur Belebung der Fußgängerzone.