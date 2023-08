„Die Neugestaltung des Marktplatzes betrifft viele Menschen. Da der Platz ein riesiges Potenzial mit sich bringt, möchten wir die Bevölkerung mitnehmen und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, aktiv mitzugestalten“, wird Bramsches Baudirektor Christian Müller in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Spontaneität und Ungezwungenheit gefragt

Das Beteiligungsformat zur Neugestaltung des Marktplatzes sei „ein Stück weit unkonventionell“ und lege den Fokus „zunächst einmal auf die Spontaneität und die Ungezwungenheit der Mitmachenden“, so heißt es weiter. „Davon erhoffen wir uns eine andere Form der Motivation und Ermutigung.“, erläutert Müller demnach.

Bei der Durchführung des Beteiligungsformats werde die Stadtverwaltung von dem Berliner Verein „Initiative Offene Gesellschaft“ unterstützt. Das Programm beinhalte verschiedene Methoden zur Beteiligung und werde finanziell komplett gefördert, sodass auf die Stadt Bramsche keinerlei Kosten zukämen.

Der Beteiligungsprozess zur Neugestaltung des Marktplatzes sei auch „bereits in vollem Gange“, schreibt die Stadt weiter. Zu Beginn des Jahres wurde demnach eine Status-quo-Analyse durchgeführt. Dabei sei herausgekommen, dass der Marktplatz bislang für den Großteil der Bevölkerung als Transitort fungiere. Genutzt werde der Platz zudem häufig von Senioren und jungen Menschen, die beispielsweise die dortigen Sitzbänke zum Verweilen in Anspruch nähmen. Senioren und junge Menschen gelten deshalb als primäre Zielgruppe.

Anschließend wurden den Angaben der Verwaltung zufolge Bramscher Bürgerinnen und Bürgervon einem Marktforschungsinstitut befragt. Eine weitere Befragung mit Kurzinterviews habe danach Ende Mai während des Stadtfestes stattgefunden.

Nun gebe es weitere Aktionen: Bereits seit mehreren Wochen und noch bis Ende August stehen im Foyer des Rathauses zwei mobile Umfrageboxen. Weitere seien im Bramscher Bahnhofsgebäude und im Freibad Ueffeln. „Schnell und unkompliziert können dort Wünsche, Chancen und Vorschläge eingereicht werden“, wird dazu in der Pressemitteilung erklärt.

Anmelden zum Ideenlabor am 5. September

Außerdem werde am Dienstag, 5. September 2023, ein sogenanntes Ideenlabor stattfinden. Hierbei handele es sich um einen Mitmach-Workshop, in dem in kleinen Arbeitsgruppen die bisher gesammelten Meinungen und Ideen weitergedacht und konkretisiert werden. Interessierte können sich bei Stefanie Uhlenkamp per Mail unter stefanie.uhlenkamp@stadt-bramsche.de oder telefonisch unter 05461 83-312 melden. Über die Teilnahme wird per Zufallsprinzip entschieden.

Alle zusammengetragenen Informationen und Ergebnisse werden durch die „Initiative Offene Gesellschaft“ ausgewertet und dokumentiert. Voraussichtlich im Herbst dieses Jahres soll dann der komplette Ergebnisbericht des Beteiligungsprozesses den Ratsmitgliedern in einer Sitzung des Stadtrats-Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt werden. Danach sollen die Kommunalpolitikerinnen und -politiker beraten, wie die gesammelten Ergebnisse im weiteren Verlauf der Marktplatzneugestaltung einfließen können.