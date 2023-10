„Das letzte Grundstück im Gebiet Eiker Esch in Schleptrup mit 6200 Quadratmetern ist nun verkauft. Damit haben wir aktuell nichts mehr, das wir anbieten können“, berichtet der städtische Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus. Aus seiner Sicht ist das ein Problem, weil es immer mal wieder Anfragen gibt von Unternehmen, die sich in Bramsche ansiedeln oder innerhalb der Stadt an einem neuen Standort vergrößern wollen.

Viele Firmen hätten aber „nicht die Zeit, abzuwarten, dass wir erst in die Planung gehen müssen“, hat Sandhaus schon in der Vergangenheit stets begründet, warum die Stadt kontinuierlich ein „Reservoir“ an Flächen vorhalten solle.

Problem Flächennutzungsplan?

Da aber nun bereits seit längerer Zeit an der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans gearbeitet wird, wurde die Suche nach möglichen weiteren Gewerbegebieten vorerst ausgesetzt. Denn mit diesem Plan soll erst festgelegt werden, wo in Bramsche künftig Wohnen und eben auch Gewerbe/Industrie weiterentwickelt werden soll.

Auch zeigte sich davon unabhängig, dass manche Areale nicht so leicht zu bekommen waren. Pente nahe der B68 wurde immer mal wieder genannt - womöglich dann auch in Verbindung mit einem neuen Feuerwehrhaus -, doch getan hat sich auch dort bislang nichts.

Gewerbesteuer wichtige Einnahmequelle

Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann hatte kürzlich bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2024 im Stadtrat betont, es müssten Lösungen gefunden werden, um neue Gewerbefläche zu entwickeln. Für 2024 plane die Verwaltung mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 13,5 Millionen Euro.

„Wir sind auf die Einnahmen zwingend angewiesen“, betonte Pahlmann. Die Stadt setze „auf einen Branchenmix aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen, um uns nicht von einzelnen großen Unternehmen abhängig zu machen. Gleichzeitig sind wir damit resistenter gegen Krisen in einzelnen Branchen.“

Und auch Wirtschaftsförderer Sandhaus drängt darauf, nun wieder aktiv zu werden. „Wir sprechen derzeit mit Grundstückseigentümern an mehreren Stellen, um an Gewerbeflächen zu kommen“, sagt er, ohne allerdings eventuelle Standorte zu nennen. Möglich sei nach seiner Ansicht durchaus, „dass wir Gewerbeflächen parallel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ausweisen können, wenn beide Verfahren aufeinander abgestimmt sind.“