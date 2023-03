Logo NEO Lukas, Marike, Alina und Pauline setzten sich mit dem Regenbogenaufkleber an der Tür der St. Johannisgemeinde für mehr Offenheit und Toleranz ein. Foto: Stella Blümke up-down up-down Regenbogenaufkleber an der Tür Jugendliche in Bramscher Kirchengemeinde setzen sich für Queer-Freundlichkeit ein Von Stella Blümke | 31.03.2023, 17:17 Uhr

Seit Anfang Februar klebt an der Tür des Gemeindehauses der St. Johannisgemeinde in Bramsche ein kleiner Regenbogenaufkleber. Er zeigt, diese Gemeinde ist queerfreundlich. Dafür haben sich die Jugendmitarbeiter Pauline, Marike und Lukas eingesetzt. In ihrem Umfeld sei die sexuelle Orientierung oder die Geschlechteridentität kein Thema, doch das sei nicht überall so.