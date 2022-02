Den närrischen Gottesdienst veranstalteten (von links) Christoph Wolke, Brigitte Janssen, Markus Unterderweide, Cornelia Habacker, Evelyn Kolfen und Grit Beimdiek. FOTO: St. Johannis Bramsche Besonderer Gottesdienst St. Johannis Bramsche feiert Karneval in der Kirche Von noz.de | 23.02.2022, 14:34 Uhr

Karneval in der Kirche: So ungewöhnlich hat die Gemeinde St. Johannis in Bramsche einen Gottesdienst gefeiert.