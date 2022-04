Am frühen Donnerstagmorgen ist eine Sporthalle in Bramsche-Schleptrup in Brand geraten. FOTO: NWM-TV Rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz Sporthalle in Bramsche-Schleptrup bis auf die Grundmauern niedergebrannt Von Henning Stricker, Olga Zudilin, Henrike Laing, Eva Voß | 14.04.2022, 05:27 Uhr | Update vor 20 Min.

Eine Sporthalle in Bramsche-Schleptrup ist am frühen Donnerstagmorgen in Brand geraten und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die evakuierten Anwohner konnten inzwischen in ihre Häuser zurückkehren.