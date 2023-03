Jede Menge Basketball gibt es auch an diesem Wochenende. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Landesmeisterschaft, Benefizaktion und mehr Sport in Bramsche und Umgebung: Das ist an diesem Wochenende los Von Matthias Benz | 17.03.2023, 13:03 Uhr

In Vörden kämpfen die Basketballerinnen um die Landesmeisterschaft, in Bramsche spielen die Handballer um die Tabellenführung und in Engter sammeln die Bürger spenden für eine neue Hallenausstattung: An diesem Wochenende ist in unserer Region viel los. Hier lesen Sie unsere Übersicht.