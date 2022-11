Symbolbild - Blaulicht Foto: David Inderlied up-down up-down Fundort lag im Sperrgebiet Splitterbombe in Bramsche am Montag gesprengt Von Martin Schmitz | 14.11.2022, 11:47 Uhr | Update vor 25 Min.

Auf dem Gelände des Segelflugplatzes in Bramsche-Achmer ist am Sonntag eine Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Experten sprengten sie am Montag.