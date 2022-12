Der Einsatz von Lukas Hohoff (r.) am Wochenende ist momentan noch fraglich. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Basketball 2. Regionalliga Nord-West Spitzenreiter TuS Bramsche empfängt die „Kellerkinder“ aus Bad Essen Von Sascha Knapek | 08.12.2022, 10:17 Uhr

Nach dem Sieg im Spitzenspiel in Hannover wartet auf die Basketballer des TuS Bramsche in der 2. Regionalliga Nord-West wieder ein Heimspiel. Am Samstag, 10. Dezember 2022, (19.15 Uhr) ist der TuS Bad Essen zu Gast in der IGS-Sporthalle an der Malgartener Straße.