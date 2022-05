Meister der Kreisliga: die Spielvereinigung Fürstenau. FOTO: Rolf Kamper Nach 1:0-Sieg gegen BW Merzen Spielvereinigung Fürstenau ist Meister der Fußball-Kreisliga Von Matthias Benz | 16.05.2022, 17:04 Uhr

Riesenjubel in Fürstenau: Die Fußballer der Spielvereinigung haben sich vorzeitig den Meistertitel in der Kreisliga Nord gesichert. Bei aller Freude ist aber auch klar: Der Aufstieg ist noch nicht in trockenen Tüchern.