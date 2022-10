Über die Zukunft des einsturzgefährdeten Hauses an der Hemker Straße wird noch eifrig diskutiert. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Stadt wartet auf weitere Signale Sperrung Hemker Straße: Klarheit in Bramsche innerhalb von 14 Tagen? Von Marcus Alwes | 08.10.2022, 13:16 Uhr

In der Diskussion um die Zukunft eines offenbar einsturzgefährdeten Hauses an der Hemker Straße sieht sich die Stadt Bramsche vorerst in einer Beobachterrolle. Sie hofft in den kommenden 14 Tagen jedoch auf grundsätzliche Entscheidungen der Verantwortlichen.