Ein eher ungewohntes Bild gab zwar die Bundesstraße selbst ab, auf der in Richtung Norden zwischen Penterknapp und Bramscher Berg kein einziges Fahrzeug zu sehen war. Wer hingegen nach Wallenhorst oder Osnabrück wollte, war möglicherweise etwas überrascht, dass auch hier die B68 nur auf dem rechten Streifen befahrbar war.

Angekündigt worden war das nicht durch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - aber sicherlich sinnvoll, da im Mittelstreifen der Schnellstraße der Bewuchs zurückgeschnitten und außerdem Rinnen gereinigt werden sollten.

Kurzer Rückstau in der Abfahrt

In Pente mussten die Verkehrsteilnehmer die B68 verlassen, dort staute sich der Verkehr ein wenig in der Abfahrt. Das löste sich dann aber schnell auf, zumal der an Werktagen übliche Schwerlastverkehr weitgehend fehlte: Wer ortskundig ist oder in die Bramscher Innenstadt oder Gartenstadt wollte, nutzte zumeist die Nebenstrecke über die Osnabrücker Straße.

Auf der offiziellen und ausgeschilderten Umleitungsroute von Pente über Achmer bis zur B68-Anschlussstelle am Bramscher Berg waren derweil auch viele auswärtige Kennzeichen zu sehen - überwiegend aus Nordrhein-Westfalen, wo derzeit Herbstferien sind.