Bramsche ist bunt und vielfältig, dieses Statement wollte das Jugendparlament gemeinsam mit dem Künstler Mika Springwald setzen, in dem sie bunte Farben für die Gestaltung des Kunstwerks auswählten. Die Farbauswahl ist an die Regenbogenfahne angelehnt und wurde durch die Einbeziehung von Trans-Personen erweitert.

Der Auftrag für das Kunstwerk kam vom Stadtmarketing, das damit einen Fotopoint am Hasesee anbieten wollte. Doch bereits kurz nachdem es Mitte Mai aufgestellt wurde, wurde es demoliert und mit queerfeindlichen Slogans beschmiert. Mehrmals restaurierten die Jugendlichen mit Springwald das Kunstwerk, bevor es in der Nacht auf den 20. Juni 2023 durch Brandstiftung zerstört wurde.

In der Nacht auf den 20. Juni 2023 brannte das Kunstwerk nieder. Archivfoto: Stadt Bramsche

Doch davon lassen sich die Initiatoren nicht unterkriegen, sie haben eine Spendensammlung ins Leben gerufen, um ein neues Kunstwerk aufzustellen. „Wir beschließen selten Dinge, die so viel Resonanz erzeugen“, berichtet Bürgermeister Heiner Pahlmann über das Herz und die beiden Buchstaben. Es gebe einen breiten gesellschaftlichen Konsens in dieser Sache. „Wir bauen es immer einmal mehr auf als es zerstört wurde.“ Es sei eine sehr politische Aktion, so Pahlmann.

Erstes Spendenziel: 9.999 Euro

Um den Bramscher Bürgern die Chance zu geben, selbst Teil des Projekts zu werden, wurde eine Spendenaktion auf der Internetseite Betterplace.org erstellt, berichtet Stefanie Uhlenkamp. Dadurch, dass alle einbezogen werden, soll auch die Wertschätzung und der Respekt im Umgang mit dem Kunstwerk steigen, erklärt Springwald.

Knapp 10.000 Euro sollen so gesammelt werden, die ein Fundament für das weitere Vorgehen bilden soll. Die Spendenaktion ist ein Projekt des Vereins zur Förderung der Kriminalprävention in Bramsche.

Eine genaue finanzielle Summe für die Umsetzung wurde nicht festgelegt, so Uhlenkamp. Denn bisher steht noch nicht fest, wie das Kunstwerk gestaltet werden soll. „Es kann ganz anders aussehen.“ Einigkeit besteht darin, dass dieses Mal ein haltbares Material gewählt werden soll, etwa Metall oder Beton, um weitere Angriffe zu vereiteln, so Elena Tappe vom Jugendparlament, das sich für den Wiederaufbau einsetzt.

Für Toleranz und Vielfalt: Heiner Pahlmann, Elena Tappe, Mika Springwald, Klaus Sandhaus und Stefanie Uhlenkamp setzen sich für ein neues Kunstwerk am Hasesee ein. Foto: Stella Blümke

Symbolik wird auch beim neuen Kunstwerk aufgenommen

Außerdem steht fest, dass die Symbolik durch die Regenbogenfarben erneut aufgenommen werden soll. Es soll erkennbar sein, dass es sich um eine Fortsetzung des ersten Kunstwerks handelt. „Die Täter haben durch die Brandstiftung die Symbolik zerstört“, sagt Springwald. Für ihn ist es wichtig, dass sich Bramsche positioniert und zeigt, dass es hinter den Werten steht, die die Regenbogenfahne symbolisiert.

Würde nun eine andere Symbolik gewählt, hätten die Täter gewonnen, ergänzt Tappe. Und das soll schließlich nicht geschehen. Das zeigen auch die Reaktionen aus der Bevölkerung, über die sich alle Beteiligten sehr freuen. Direkt nach der Brandstiftung wurden mit Kreide Regenbögen auf den Poggenpatt gemalt und Regenbogenfahnen an den Standort des Kunstwerks gesteckt.