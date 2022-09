Ein Jahr lang hatten die Kursteilnehmer von Marina Moyes (vorne, 4. v. l.) drei Spendenboxen befüllt, die von Silke Steinwender (vorne, r.) für den Ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück in Empfang genommen wurde. Foto: Holger Schulze up-down up-down Moyes sammelt Geld bei Sportkursen Spenden von Freizeitsportlern aus Bramsche für den Kinderhospizdienst Von Holger Schulze | 04.09.2022, 12:00 Uhr

Zum dritten Mal in Folge übergaben Marina Moyes und ihre Kursteilnehmer Spendengelder in noch unbekannter Höhe an den Ambulanten Kinderhospizdienst Osnabrück. Dort werden die versiegelten Dosen geöffnet und der Inhalt gezählt - sowie für die Arbeit des überwiegend ehrenamtlich betriebenen Hospizdienstes verwendet.