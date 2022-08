Die Mitglieder der Smovey-Gruppe in Aktion. FOTO: Lena Weimer up-down up-down Aktion „Sport vereint uns“ Spaß an Sport und Bewegung prägt zweiten NDR-Tag in Bramsche Von Lena Weimer | 22.08.2022, 08:05 Uhr

Lebensfreude und Spaß an Sport, Bewegung sowie Musik haben die Atmosphäre am zweiten Tag des Aktionswochenendes „Sport vereint uns“ am Hasesee in Bramsche ausgemacht.