Den geplanten Sonntagsbummel ließ sich deshalb kaum jemand vermiesen. Über die Kirmes schoben sich die Besucher, und auch in den Geschäften herrschte großer Andrang.

Am Samstag hatte das sommerliche Wetter für gute Laune bei Besuchern und Schaustellern gesorgt. Von nachmittags bis abends um elf waren die Kirmes und die verschiedenen Fahrgeschäfte und Stände gut besucht. Einer der vielen Anziehungspunkte war in diesem Jahr das Riesenrad „Around the World“ von Otto Cornelius, vor dem sich regelmäßig Schlangen bildeten. Gar keine Angst hatten die dreijährige Ilona und ihr sechsjähriger Bruder Oliver. Gemeinsam mit ihrer Mutter Inna Sifrid genossen die drei die herrliche Aussicht über Bramsche und die Kirmes. Für die beiden Kinder war es die erste Fahrt mit einem Riesenrad überhaupt.

Richtig voll waren auch die „Super Cars“. Der Autoscooter von Familie Barber wurde von den Bramscher Jugendlichen förmlich umzingelt. Schausteller Momo Barber freute es jedenfalls: „Das Wetter ist heute super, und hier ist richtig was los“, sagte der junge Mann, bevor er die nächste Runde Fahrspaß im Scooter einleitete.

Für weitere Abwechselung sorgte auch „Speedy Gonzales“. Die Achterbahn im „Mäuse-Look“ sorgte mit rasantem Tempo für Fahrspaß ebenso wie die gute alte aber immer noch beliebte „Raupe“. Mit etwas weniger Tempo, aber genauso glücklich, waren auch die vielen Kinder in den verschiedenen Karussells unterwegs.

Genau wie Jörg Zersch, Isabel Blanke, Stephanie Jager und Umberto Pizzata dürften in diesem Jahr sehr viele Bramscher ihren Spaß auf der Kirmes gehabt haben. Die vier Bramscher fanden das Angebot in diesem Jahr besonders interessant, und auch der etwas andere Aufbau der Fahrgeschäfte überzeugte die vier. Auch Schausteller Otto Cornelius begrüßte die veränderte Aufstellung der Fahrgeschäfte mit dem von ihm betriebenen Riesenrad als Mittelpunkt auf dem Marktplatz. Das gebe der Kirmes einen neuen Reiz fand Cornelius.