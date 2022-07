Jens Christian Peitzmeier studierte Schulmusik mit Hauptfach Orgel an der Universität Osnabrück. Zahlreiche Konzertreisen führten ihn schon in jungen Jahren durch die Bundesrepublik. Seit November 2010 ist er in Nordhorn für die Leitung der Lutherischen Kantorei und des Posaunenchores sowie für die Organisation und Koordination des Konzertwesens zuständig.