Die Band „Swamp“ tritt am Sonntag an der Alten Feuerwache in Engter auf, wenn auch die Bisse gefeiert wird. FOTO: Swamp up-down up-down Konzert auch in Engter Sommerkultur 2022 in Bramsche geht in die vorletzte Runde Von noz.de | 16.08.2022, 06:52 Uhr

Am Donnerstag, 18. August 2022, geht das Sommerkulturprogramm 2022 in Bramsche in die vorletzte Runde. Ab 19.30 Uhr präsentiert sich „Isaak“ auf dem Kirchplatz in Bramsche.