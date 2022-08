Les Bummms Boys traten bereits 2021 am Hasesee auf. Nun spielen sie auf dem Kirchplatz. FOTO: Elisabeth Ehrke up-down up-down Sommerkulturprogramm 2022 Kirchplatz-Konzerte in Bramsche enden mit „Les Bummms Boys“ Von noz.de | 23.08.2022, 11:16 Uhr

Das letzte Konzert der Sommerkultur 2022 in Bramsche steht an: Am Donnerstag, 25. August 2022, spielen ab 19.30 Uhr „Les Bummms Boys“ auf dem Kirchplatz.