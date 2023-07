Auf dem Biohof Kruse wird in der Reihe „Sommerflimmern“ der Film „Weinprobe für Anfänger“ gezeigt. Archivfoto: Judith Perez up-down up-down Kino auf dem Lande 2023 „Sommerflimmern“ auf dem Biohof Kruse in Pente Von noz.de | 20.07.2023, 13:55 Uhr

Es gibt wieder Kino auf dem Bauernhof. Am Freitag, den 21. Juli 2023, wird in der Reihe „Sommerflimmern“ auf dem Bioland-Hof Kruse in Bramsche der Film „Weinprobe für Anfänger“ gezeigt. Außerdem gibt Vorprogramm. Bei gutem Wetter gibt es noch Tickets an der Abendkasse.