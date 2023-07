Bis zum 10. August 2023 bietet das Museum und Park Kalkriese zwei Mal in der Woche Ferienaktionen für Kinder an. Foto: Varusschlacht im Osnabrücker Land/Frauke Hein up-down up-down Leben der Germanen und Römer Sommerferienspaß in Kalkriese: Auf Entdeckertour ins Varusschlacht-Museum Von noz.de | 02.07.2023, 13:02 Uhr

Die Ferien stehen vor der Tür! Zwei Mal in der Woche finden in Museum und Park Kalkriese wieder Ferienaktionen statt – in den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in der Zeit vom 28. Juni bis zum 10. August 2023.