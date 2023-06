Auch das Segelfliegen können Kinder beim Ferienspaß in Bramsche kennenlernen. Foto: Universum e.V. up-down up-down Sommerferien 2023 Jetzt noch anmelden: Das bietet der Ferienspaß in Bramsche Von Björn Dieckmann | 06.06.2023, 08:53 Uhr

Wer in den Sommerferien beim Ferienspaß 2023 in Bramsche mitmachen will, sollte sich allmählich beeilen: Die Anmeldefrist für die insgesamt 89 Veranstaltungen endet in Kürze.