Schlechtes Wetter beim Gartenstadt-Sommerfest? Winfried Müller fällt dazu aus der Vergangenheit nicht viel ein. „Vor ein paar Jahren gab es mal ein Gewitter am Samstagabend, das zog aber mehr oder weniger vorbei an uns“, erinnert sich der Vorsitzende des Veranstalters Initiativkreis Gartenstadt (IKG). Auch einen Sturm habe es mal gegeben, „aber wir mussten uns nie die Frage stellen: Müssen wir das Fest abbrechen?“

Gewitter bereits am Freitag

So soll es auch bleiben, meint Müller natürlich - und so weit wird es auch tatsächlich beim Gartenstadt-Sommerfest 2023 nicht kommen. Aber: Dem durchweg schönen Wetter der vergangenen Tage geht nun langsam die Puste aus, kündigt Meteorologe Josef Kantuzer vom Deutschen Wetterdienst an: „Am Freitag wird es voraussichtlich Gewitter in Bramsche geben, es kühlt sich dann ab und es wird wechselhafter.“

Mehr Informationen: Das Programm beim Gartenstadt-Sommerfest 2023 Eröffnet wird das Wochenende am Samstag, 26. August, um 7 Uhr mit dem Flohmarkt auf dem Lutterdamm. Am Abend ab 20 Uhr sorgen DJ Hendrick und die Partychaoten für gute Stimmung auf dem Lutterplatz. Und so geht es weiter am Sonntag auf dem Lutterplatz und der dortigen Bühne: 10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel

11 Uhr Bürgerschmaus der Bramscher Bürgerstiftung

12.30 Uhr 1. Bingo-Runde IKG

14.30 Uhr Kindergarten Im Sande

14.50 Uhr Freiwillige Feuerwehr Bramsche

15.10 Tanzbühne Bramsche

15.40 Uhr Cheerleader TuS Bramsche

16.10 Uhr Sportakrobatik TV Vörden

16.40 Uhr Basketball TuS Bramsche

17 Uhr Letzte Ziehung Bingo-Hauptpreis

Wechselhaft und kühler

Wer schon früh am Samstag zum Flohmarkt auf dem Lutterdamm will - ob nun als Händler oder als „Schnäppchenjäger“ - sollte sich wohl einen Pullover anziehen und vorsichtshalber vielleicht auch eine Regenjacke: „Frühmorgens wird die Temperatur bei 13, 14 Grad liegen“, so Kantuzer. T-Shirt-Wetter wird sich erst etwas später einstellen, „als Top-Temperatur sind am Samstag 21 bis 22 Grad zu erwarten“, berichtet der Meteorologe weiter. Er prognostiziert zudem für den ersten Tag des Gartenstadt-Sommerfestes einen Wechsel von Sonne und Wolken, „dabei sind auch einige Schauer möglich.“

Wenn die Feier am Samstagabend auf dem Lutterplatz „bis tief in die Nacht dauern sollte, dann kann es gut sein, dass die Besucher bei nur noch ganz knapp zweistelligen Temperaturen nach Hause gehen“, kündigt Kantuzer des Weiteren an. Am Tag herrsche weiterhin Tiefdruck, das Wetter werde wohl etwas schlechter sein als am Samstag. „Die Wahrscheinlichkeit von Regen ist höher“, sagt Kantuzer, insgesamt werde es wechselhaft bleiben bei Temperaturen, die tagsüber erneut um die 20 Grad liegen werden.

Die Aussichten für den ökumenischen Gottesdienst, den Bürgerschmaus der Bürgerstiftung und das Familienprogramm auf dem Lutterplatz am Nachmittag sind also nicht allzu rosig - aber sollten wohl auch keine allzu großen Sorgen bereiten.