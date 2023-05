Am Sportplatz haben die Vereinsverantwortlichen bereits ein Schild angebracht, das auf das Jubiläum hinweist. Nach dem Schützenfest werden zudem die Strohpuppen am Nordtangenten-Kreisel umgekleidet und werden dann in rot-weiß für die Feierlichkeiten werben.

Foto: SC Epe/Malgarten up-down up-down