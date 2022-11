Zum Auftakt der WM gegen Japan blieben die Plätze noch frei, auch der frühen Anstoßzeit geschuldet. Das könnte sich jetzt ändern. Foto: Holger Schulze up-down up-down Rudelgucken oder Boykott Fußball-WM in Bramsche: Kommt doch noch Euphorie auf? Von Heiner Beinke und Holger Schulze | 28.11.2022, 15:03 Uhr

Dank Japans Hilfe und Füllkrugs Tor dürfen Fußballfans auch in Bramsche noch auf ein Weiterkommen Deutschlands bei der Weltmeisterschaft in Katar hoffen. Wie ist die Stimmungslage in der Stadt?