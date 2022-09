Die Eisbahn in Bramsche aus der Vogelperspektive – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Foto: Archiv/Christian Senft up-down up-down Steigende Energiepreise Was wird aus Eisbahn und Weihnachtsmarkt in Bramsche? Von Heiner Beinke | 28.09.2022, 17:45 Uhr

Wegen der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg werden in vielen Orten Weihnachtsmarkt und Eisbahn-Vergnügen abgesagt. So steht es um die Winter-Veranstaltungen 2022 in Bramsche.