Traditionsbetrieb aus Kalkriese Von der Bestellung bis zur Haustür - So läuft die Arbeit der Gemüsegärtner Von Eva Voß | 05.01.2023, 07:02 Uhr

Mehr als 4000 Bestellungen gehen bei den Gemüsegärtnern in Kalkriese pro Woche ein. Doch welche Schritte sind nötig, bis die Bestellung, die ein Kunde in Auftrag gibt, bei ihm zu Hause vor der Haustür abgestellt wird? Betriebsleiter Daniel Joachim gibt einen Einblick in die Abläufe des größten Bio-Lieferdienstes in der Region.