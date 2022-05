Ueffelns zweifacher Torschütze Denny Kalisch (in Gelb) im Zweikampf. FOTO: Rolf Kamper Fürstenau und QSC verlieren Punkte Kreisliga: So mischen sich TSV Ueffeln und SC Achmer in den Titelkampf ein Von Matthias Benz | 02.05.2022, 20:14 Uhr

In der Kreisliga Nord haben TSV Ueffeln (3:2 gegen Quakenbrück) und SC Achmer (3:3 in Fürstenau) gegen die Topteams gepunktet und damit für Überraschungen gesorgt. Für Alfhausen und Bramsche stehen am Dienstag, 3. Mai 2022, und Mittwoch die Pokal-Halbfinals an.