In Bramsche-Mitte sammelt die Jugendwehr die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Foto: Jugendfeuerwehr up-down up-down Auch ein Start ins neue Jahr So lief die Tannenbaumaktion in Bramsche, Hesepe und Sögeln Von Lena Weimer | 07.01.2023, 19:30 Uhr

In Bramsche und Umgebung wurden am Wochenende die ersten ausgedienten Tannenbäume vom Freiwilligen eingesammelt. Am 14. Januar geht es weiter.