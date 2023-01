Die Inklusionskisten stellen (von links) Tagesmutter Sonnur Bozkurt, Ralf Bergander vom Präventionsrat, Sandra Pardieck (Leiterin des Familienservicebüros) und Ese Altintas von „Demokratie leben“ vor. Foto: Holger Schulze up-down up-down Material im Rathaus erhältlich Wie Inklusion selbstverständlich wird: Neues Angebot in Bramsche Von Holger Schulze | 13.01.2023, 17:07 Uhr

Drei so genannte „Inklusionskisten“ werden ab sofort beim Familienservicebüro in Bramsche an Tageseltern verliehen.