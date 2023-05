Das neue Bauwerk wird unmittelbar an einen bereits bestehenden Unterstand angrenzen. Foto: Janne Benen up-down up-down An der Waldorfschule Evinghausen So kommt die Landjugend Engter mit 72-Stunden-Aktion voran Von Janne Benen | 12.05.2023, 17:29 Uhr

Am Donnerstagabend hat die Landjugend Engter ihren bis dahin geheimen Auftrag für die 72-Stunden-Aktion 2023 erhalten. Seitdem sind die Bauarbeiten in vollem Gange. Zu den größten Herausforderungen gehören am Freitag die Beschaffung von Geldspenden und Baumaterial.