Die neue Attraktion auf der Frühjahrskirmes in Bramsche ist das „Heroes“ mit seinen wirbelnden Gondeln. FOTO: Heiner Beinke Guter Start am Freitag Beschicker und Besucher froh über Frühjahrskirmes 2022 in Bramsche Von Heiner Beinke | 22.04.2022, 17:03 Uhr

„Schön wieder dabei zu sein“. Mit diesen Worten begrüßten die Schausteller ihre Kundschaft am Freitag, 22. April 2022 auf der Frühjahrskirmes in Bramsche. Die Besucher waren genauso froh über die Abwechslung nach der Corona-Zwangspause. Was sich geändert hat und was nicht.