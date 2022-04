Keine Zukunft hat der Edeka-Markt am Lutterdamm am jetzigen Standort. FOTO: Heiner Beinke Nahversorgungskonzept vorgestellt Welcher Supermarkt hat welche Chancen in Bramsche? Von Heiner Beinke | 27.04.2022, 06:33 Uhr

Welcher Verbrauchermarkt hat Erweiterungsbedarf in Bramsche, welcher nicht? Was fehlt zur Deckung des Bedarfs? All diese Fragen beantwortet das Nahversorgungskonzept, das die Stadt Bramsche beschließen will. Eine Folge davon wäre, dass ein neuer Standort für den Edeka-Markt viel wahrscheinlicher wird.