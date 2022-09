Gut genutzt wird der Marktplatz in Bramsche von Autofahrern. Wird das so bleiben? Foto: Heiner Beinke up-down up-down CDU-Antrag abgelehnt Wie geht es weiter mit dem Parken auf dem Marktplatz in Bramsche? Von Heiner Beinke | 19.09.2022, 17:31 Uhr

Der CDU-Antrag, bei der Neugestaltung den Marktplatz in Bramsche weiter als Parkplatz vorzusehen, ist von allen anderen Parteien abgelehnt worden. Was bedeutet das für Autofahrer jetzt und in Zukunft?