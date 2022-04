Ein ziemlicher Schock sei die Nachricht vom Brand am Gründonnerstag in Schleptrup gewesen, sagt Bürgermeister Heiner Pahlmann am Dienstag am Telefon. Inzwischen habe er sich selbst ein Bild von der Zerstörung machen können und habe auch schon Gespräche mit dem Versicherer geführt.

Alter Grundstein soll in die neue Halle

„Am liebsten würden wir jetzt schnellstmöglich mit der Planung für den Bau einer neuen Halle beginnen“, so Pahlmann. Schließlich seien Handwerksfirmen derzeit stark ausgelastet und die Sportler sollen nicht länger als nötig auf eine neue Halle warten. Allerdings müsste dafür das Vorhaben zunächst mit allen Beteiligten, wie etwa dem TuS Engter sowie Stadtrat und Verwaltung, abgestimmt werden. Eins stehe allerdings schon fest: „Der Grundstein der alten Halle von 1986/87 ist unversehrt geblieben und soll auch wieder in die neue Halle“, sagt der Bürgermeister.

So sah die 1986 gebaute Turnhalle vor dem Brand aus (Archivfoto). Foto: Heiner Beinke

Der Stadtsportbund ist derweil damit beschäftigt, alle Vorsitzenden der Sportvereine in Bramsche an einen Tisch zu holen und mit ihnen zu besprechen, welche Hallenkapazitäten sie an die Sportgruppen des TuS Engter abgeben können. „Derzeit wird nach einem Termin gesucht“, so Stadtsprecher Yannick Richter.

„Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Christian Kuhlmann als Vorsitzender des Stadtsportbundes da so schnell aktiv geworden ist und nun nach Lösungen gesucht wird“, so Heiner Pahlmann. Er dankte außerdem noch einmal allen Feuerwehrleuten, die am Morgen des Gründonnerstag in Schleptrup im Einsatz gewesen waren.