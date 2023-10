„Restaurierung ist eine Wissenschaft, die meist im Verborgenen hinter verschlossenen Türen stattfindet“, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums. Einmal im Jahr zum Tag der Restaurierung am 15. Oktober öffnen Werkstätten in ganz Europa ihre Türen und Restauratorinnen und Restauratoren geben einen Einblick in ihr vielfältiges Arbeitsfeld.

In der aktuellen Sonderausstellung „Cold Case – Tod eines Legionärs“ geben Museum und Park Kalkriese der Restaurierung eine eigene Bühne mit Multimedia-Anwendungen und Stationen, an denen Besucher sich ausprobieren können.

Werkstatt und Sonderausstellung

Am Tag der Restaurierung führt die Restauratorin Christiane Matz ab 11 Uhr Interessierte durch ihre Werkstatt sowie durch die Sonderausstellung. Sie freut sich auf zahlreiche Fragen zu Beruf, Ausbildung und Tätigkeiten einer Restauratorin für archäologisches Kulturgut.

Das ganze Programm ist unter www.kalkriese-varusschlacht.de im Veranstaltungskalender abrufbar. Die Führungen sind kostenlos, nur der Tageseintritt fällt an. Anmeldungen beim Buchungsservice unter Tel. 05468 9204-200 oder per E-Mail an fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de werden empfohlen.