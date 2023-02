Anke Hennig auf dem Dach des Paul-Löbe-Hauses - im Hintergrund das Reichstagsgebäude. Foto: Björn Dieckmann up-down up-down Ein Tag im Bundestag So arbeitet die Bramscherin Anke Hennig als Bundestagsabgeordnete in Berlin Von Björn Dieckmann | 15.02.2023, 13:48 Uhr

Seit Oktober 2021 gehört Anke Hennig aus Bramsche dem Bundestag an. Wie hat sie die ersten 16 Monate als Abgeordnete der SPD-Fraktion erlebt und was sind ihre Themen-Schwerpunkte? Unsere Redaktion hat Hennig in der Hauptstadt Berlin besucht und einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet.