Nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen war unterhalb des Daches ein Brand in der Dämmung des Hauses entdeckt worden. Brandursache ist vermutlich ein Kurzschluss eines im Zimmer gelagerten Modellbau-Akkus. Bewohner hatten mit den Löscharbeiten begonnen. Sie mussten das Gebäude auf Anweisung der Polizei verlassen, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Als die Feuerwehren aus Bramsche und Epe am Brandort eintrafen, waren keine Menschen mehr in dem Mehrfamilienhaus. Die Brandbekämpfer übernahmen die weiteren Arbeiten. Mit der Drehleiter inspizierten die Einsatzkräfte das Gebäude von außen. Weitere Helfer rückten unter Atemschutz in das Gebäude vor. Die Ursache des Feuers war am Freitagabend noch unbekannt. Im Einsatz war auch ein Rettungswagen der Malteser sowie mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Der nächtliche Blaulicht-Einsatz lockte viele Menschen in der Wohnsiedlung noch spät auf die Straße. Der Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro beziffert.