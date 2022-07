Instrumental und vokal souverän sowie mit einer abwechslungsreichen Titelauswahl waren Silvy Braun und Detlef Blanke beim Gartenstädter zu hören. FOTO: Holger Schulze up-down up-down Konzert am Gartenstädter Gekonnte Improvisationen bereichern Sommerkultur in Bramsche Von Holger Schulze | 24.07.2022, 12:39 Uhr

Mit Akustikgitarre, Bass und zwei Mal Gesang machte das Sommerkulturprogramm in Bramsche zum ersten Mal in diesem Jahr in der Außengastronomie Station. Die beiden studierten Profimusiker Silvy Braun und Detlef Blanke traten mit englischsprachigen Soul- und Rocktiteln im Gartenstädter am Lutterplatz auf.