Der Weihnachtsmann und Alexandra Colani haben für uns schon mal durch den Vorhang geschaut. FOTO: Julia Kuhlmann Show für die ganze Familie an Erster Bramscher Weihnachtszirkus Von Julia Kuhlmann | 21.12.2011, 14:28 Uhr

In Bramsche sind die Colanis und ihr Zirkus schon bekannt, jetzt haben sie ihre Zelte wieder auf der Wiese neben der Realschule aufgebaut. Unterm Zeltdach wird sich Neues abspielen: der erste Bramscher Weihnachtszirkus. Bis in die Nacht haben die Akteure in den vergangenen Tagen für die Premiere am Donnerstag, 22. Dezember, um 15 Uhr geübt.