Jürgen Thie (links) ist der neue 1. Vorsitzende des Bramscher Shanty-Chors, mit 18 meldete ihn sein Vater einfach zum Chor an. Foto: Judith Perez up-down up-down „La Paloma“ und „Der hohe Norden“ Shanty-Chor Bramsche sucht Nachwuchs Von Judith Perez | 27.01.2023, 07:00 Uhr

Ja, es gibt ihn in Bramsche. Einen Shanty-Chor. Und, man kann noch dazustoßen. Der Männergesangsverein trifft sich alle 14 Tage in jeder geraden Woche um 19 Uhr in der ehemaligen „Alten Post“ zum gemeinsamen Singen.