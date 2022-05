Der FCR Bramsche (am Ball: Walon Ibrahimi) verlor zu Hause mit 0:3 gegen Eintracht Neuenkirchen. FOTO: Rolf Kamper Abstiegskampf in der Kreisliga Voltlages Jonas Hohnsträter lässt die Konkurrenz zittern Von Matthias Benz | 23.05.2022, 20:06 Uhr

Die SG Voltlage hat in der Fußball-Kreisliga am vorletzten Spieltag die rote Laterne weitergereicht. In Alfhausen schoss Jonas Hohnsträter den Siegtreffer. Jetzt müssen vier Vereine zittern.