Fußballerinnen in der Kreisliga SG Bramsche/Rieste will trotz Niederlagenserie weiter kämpfen Von Matthias Benz | 05.09.2022, 16:25 Uhr

Nach dem souveränen Aufstieg in die Kreisliga gab es bei der SG Bramsche/Rieste in diesem Sommer einen Umbruch. Auch wenn es sportlich derzeit nicht so erfolgreich läuft, bleibt die Stimmung bei den Fußballerinnen gut.