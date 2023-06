Monika Plümer und die Medien- und Techniklotsen bieten am 16. Juni einen Tag der offenen Tür für Senioren an. Archivfoto: Lena Weimer up-down up-down Fit für die digitale Welt Senioren lernen in Bramsche den Umgang mit Handy, Tablet und PC Von noz.de | 06.06.2023, 12:35 Uhr

Der Bramscher Stadtseniorenrat macht am Freitag, 16. Juni 2023, beim bundesweiten Digitaltag mit und bietet Seniorinnen und Senioren an, in die digitale Welt hineinzuschnuppern.